ЦБ усовершенствует механизм возврата клиентам банков похищенных мошенниками денег

Центробанк намерен усовершенствовать механизм возврата клиентам банков похищенных мошенниками денег. Также ведомство предлагает предоставить гражданам, пострадавшим от мошенничества, возможность подать заявление в полицию о краже через «Госуслуги».
Центробанк намерен усовершенствовать механизм возврата клиентам банков похищенных мошенниками денег. Также ведомство предлагает предоставить гражданам, пострадавшим от мошенничества, возможность подать заявление в полицию о краже через «Госуслуги».
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