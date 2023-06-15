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ЦБ усовершенствует механизм возврата клиентам банков похищенных мошенниками денег

Центробанк намерен усовершенствовать механизм возврата клиентам банков похищенных мошенниками денег. Также ведомство предлагает предоставить гражданам, пострадавшим от мошенничества, возможность подать заявление в полицию о краже через «Госуслуги».

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