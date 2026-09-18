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Такер Карлсон заявил, что не может поехать в Киев, потому что там его убьют

Такер Карлсон заявил, что не может поехать в Киев, потому что там его убьют

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не готов поехать в Киев, поскольку опасается за свою жизнь.

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