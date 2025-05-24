Собянин: силы ПВО отразили атака еще четырех БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средствами противовоздушной обороны Министерства обороны были успешно нейтрализованы ещё четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы.
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