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Собянин: силы ПВО отразили атака еще четырех БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО отразили атака еще четырех БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средствами противовоздушной обороны Министерства обороны были успешно нейтрализованы ещё четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы.

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