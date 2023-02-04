Общественная служба новостей

1 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Полуэктов
    Да что ж самураи так самоубиться-то хотят? пойти на такое это как прыгать с десятиметровой вышки в бассейн без водичк...Sankei: Япония ра...
  • Романовская Марина
    Не надо оскорблять весь народ. Фашисты убили 27 миллионов русских, 6 миллионов евреев и миллионы других народов мира....Израиль изучает в...
  • tatyanadavydkina
    Теперь понимаю за что Гитлер преследовал евреев. Подлый народ. Жаль что всех не передавил.Израиль изучает в...

Ежедневно более восьми тысяч жителей новых регионов подают заявление на паспорт РФ

Ежедневно более восьми тысяч жителей новых регионов подают заявление на паспорт РФ

Сотрудники пресс-службы Министерства Внутренних Дел Российской Федерации распространяют информацию о том, что каждые сутки порядка 8 тысяч граждан, которые проживают на территории принятых в состав государства регионов, просят о выдаче им паспорта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх