Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Главы МИД ЕС осудили решение МОК вернуть российских спортсменов

Главы МИД ЕС осудили решение МОК вернуть российских спортсменов

Главы МИД стран ЕС выступили решительно против решения МОК допустить российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

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