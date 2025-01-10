Без ста граммов ВСУ не воюют: повальный алкоголизм, дебош со стрельбой

Особенно это опасно вблизи линии боевого соприкосновения. Михайлова также осудила тех солдат ВСУ, которые, будучи в форме, позволяют себе пить алкоголь, называя их позором для армии и пятном на репутации вооруженных сил.
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