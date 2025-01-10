ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Да, в России столько азербайджанцев, и потом а как они случайно сбили наш вертолет? Но мы же отменяли своих прежних о...Азербайджан отмен...
  • Анна Романовп
    Куда рыпаются трусливые, продажные, жадные литовцы? Пусть потерянные копейки ищут на своих огородах, с бумажными само...Срочно! Сейчас! Н...
  • ШКИПЕР
    Ну а насчёт Калининграда, так и Вильнюс это польский Вильно.Срочно! Сейчас! Н...

Без ста граммов ВСУ не воюют: повальный алкоголизм, дебош со стрельбой

Без ста граммов ВСУ не воюют: повальный алкоголизм, дебош со стрельбой

Особенно это опасно вблизи линии боевого соприкосновения. Михайлова также осудила тех солдат ВСУ, которые, будучи в форме, позволяют себе пить алкоголь, называя их позором для армии и пятном на репутации вооруженных сил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх