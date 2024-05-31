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Торжество демократии в образцовом суде мира: Трамп признан виновным

Торжество демократии в образцовом суде мира: Трамп признан виновным

Сегодня 440 прочитали Единодушно. По всем пунктам. Какие-то простачки еще надеялись, что кто-то посмеет пропищать со скамьи присяжных: "А, может, он вез патроны.

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