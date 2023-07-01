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Многослойные стрижки на седые волосы: 15 стильных и женственных идей

Многослойные стрижки на седые волосы: 15 стильных и женственных идей

Тренд на естественность и натуральность привел к тому, что в моду вошли стрижки седого цвета волос. Многие модницы, стараясь подчеркнуть прекрасное знание направлений моды и проявить индивидуальность перестали закрашивать появившуюся седину волос.

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