Вредно и не дает результатов: депутаты трех фракций Госдумы выступили за отмену ЕГЭ

Вредно и не дает результатов: депутаты трех фракций Госдумы выступили за отмену ЕГЭДепутаты КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» разработали законопроект об отмене Единого государственного экзамена.