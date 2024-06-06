Вредно и не дает результатов: депутаты трех фракций Госдумы выступили за отмену ЕГЭ

Вредно и не дает результатов: депутаты трех фракций Госдумы выступили за отмену ЕГЭДепутаты КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» разработали законопроект об отмене Единого государственного экзамена.
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