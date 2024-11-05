В Севастополе простились с двумя бойцами СВО Александром Гужевенко и Леонидом Ясинским

В Севастополе простились с двумя бойцами СВО Александром Гужевенко и Леонидом ЯсинскимГвардии рядовой, водитель взвода обеспечения Александр Гужевенко геройски погиб в бою на Харьковском направлении, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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