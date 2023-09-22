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Режиссер Попов: Российский оскаровский комитет не прекращал деятельность

Режиссер Попов: Российский оскаровский комитет не прекращал деятельность

В Российском оскаровском комитете уточнили слухи о роспуске организации. Как рассказал в беседе с РИА Новости входивший в состав комитета режиссер Федор Попов, решение о прекращении деятельности Российского оскаровского комитета не принималось.

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