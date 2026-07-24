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Царьград

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Зоопарк Москвы отметил 30-летие выставки "Ночной мир" этим летом

Зоопарк Москвы отметил 30-летие выставки "Ночной мир" этим летом

Этим летом Московский зоопарк празднует 30-летие выставки "Ночной мир". На выставке представлены редкие мелкие экзотические млекопитающие, которых трудно наблюдать в дикой природе.

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