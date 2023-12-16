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Аргументы и Факты

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  • Андрей Stan
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МО: впервые семь «Русланов» одновременно поднялись в воздух

МО: впервые семь «Русланов» одновременно поднялись в воздух

Командование Военно-транспортной авиации ВКС России провело летно-тактическое учение с экипажами самолетов Ан-124-100 «Руслан».

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Комментарии
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Андрей Stan
)))) Представляю как НАТО-цы пересрались то?!... )))                        а) Тренировка &quot;переброски и высадки&quot; ВДВ в Ю.Бессарбию и Приднестровье;                                                                                         б) Внезапный жидкий стул у Санду и всего её &quot;кабинета&quot;... Авральная эвакуация мздоимцев Молдовы к себе на родину... Румынию и США с Британией... )))
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