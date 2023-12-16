МО: впервые семь «Русланов» одновременно поднялись в воздух

Андрей Stan

)))) Представляю как НАТО-цы пересрались то?!... ))) а) Тренировка "переброски и высадки" ВДВ в Ю.Бессарбию и Приднестровье; б) Внезапный жидкий стул у Санду и всего её "кабинета"... Авральная эвакуация мздоимцев Молдовы к себе на родину... Румынию и США с Британией... )))