Демократ Букер побил рекорд, выступив в сенате с речью против Трампа

Сенатор-демократ Кори Букер в среду установил новый рекорд самой длинной речи в истории Сената США, выступая более 24 часов и 18 минут в знак протеста против политики новой администрации под руководством Дональда Трампа.
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