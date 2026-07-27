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Политик Мема: Евросоюз не хочет восстанавливать диалог с Россией

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил решительное осуждение по поводу нового пакета санкций Евросоюза в отношении России в своей публикации в социальной сети X (ранее Twitter)*.

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