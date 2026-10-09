Квоты, пошлины и грабли Киева: ЕС открывает рынок для армянских фруктов и вина

Главное в тезисах: Льготный доступ: С 10 октября и на два года Армения получает упрощённый доступ на рынок ЕС для 80% аграрного экспорта и 91% поставок напитков и спиртного.
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