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Стал известен прогноз погоды на вторую половину октября в Алтайском крае

Стал известен прогноз погоды на вторую половину октября в Алтайском крае

К концу октября в Алтайском крае, предварительно, похолодает до +4.+5 градусов, а небольшой снег с дождем прогнозируют уже на этой неделе – с 15 октября, сообщается на сайте Gismeteo.

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