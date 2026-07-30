Составлен рейтинг самых удачливых имен россиян

В России составили рейтинг самых удачливых имен соотечественников и соотечественниц. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
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