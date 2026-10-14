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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Оруджев об отсутствии штрафа для Антонелли: «Глупое решение. Хотя чему удивляться: когда надо, за обгон под желтыми не наказывают»

Российский пилот Егор Оруджев отреагировал на отсутствие штрафа для гонщика « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли за нарушения пределов трассы на Гран-при Сингапура .

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