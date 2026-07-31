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«Ждали Россию с востока, а накрыло с юга»: Захарова о просчётах Европы

«Ждали Россию с востока, а накрыло с юга»: Захарова о просчётах Европы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично прокомментировала заявления европейских лидеров о якобы неизбежном вторжении России в Европу после завершения украинского конфликта .

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