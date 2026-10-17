Утратить конечность и отрастить ее поновой, притом без шрама, с костями, мускулами, нервами и сосудами могут не только герои какого-либо умопомрачительного кинофильма, а полностью для себя настоящие живы существа.
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