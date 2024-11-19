Лавров: стратегические отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентном уровне

Стратегические отношения между Москвой и Пекином находятся на беспрецедентном уровне развития. Об этом на встрече с китайским коллегой Ван И на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует ТАСС.