Лавров: стратегические отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентном уровне

Стратегические отношения между Москвой и Пекином находятся на беспрецедентном уровне развития. Об этом на встрече с китайским коллегой Ван И на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует ТАСС.
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