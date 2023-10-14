“Плакаться и делиться сокровенным”, – Марат Башаров рассказал о своем отношении к Хаматовой и Смольянинову*

СГ

Светлана Грушкина

Как я ненавижу подлых предателей, как мне обидно, Что эти суки пользовались благами моей Родины, а теперь предают и распинают Россию, стали всё евреями, полюбили Израиль. Валите всё в свой Израиль, мы русский народ вас не держим. Обидно , что наши власти не видят предательства, открыта дорога Иудам для возвращения в многострадальную Россию. Слава Богу, что СВО открыла мне глаза на весь этот безпредел.