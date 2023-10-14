“Плакаться и делиться сокровенным”, – Марат Башаров рассказал о своем отношении к Хаматовой и Смольянинову*

Марат Башаров, известный актер, изменил свое мнение относительно коллеги Чулпан Хаматовой. Он сообщил, что прекратил общение со всеми, кто уехал из России.
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