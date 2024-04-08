Анастасия Балайкина создала и спродюсировала больше 350 видео для таких компаний, как Сбербанк, МТС, Pepsico, СБП, MasterCard, сотрудничала с Оxxxymiron и Филиппом Киркоровым, Ильей Найшуллером и Климом Шипенко.