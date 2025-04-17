Ученые впервые нашли признаки жизни за пределами Солнечной системы

Ученые Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2–18b в созвездии Льва два органических соединения — это самые веские доказательства внеземной жизни, сообщается на портале Кембриджского университета со ссылкой на публикацию в научном журнале Astrophysical Journal.
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