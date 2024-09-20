Миранчук рассказал, повлияло ли решение тренера «Аталанты» Гасперини не выпустить его на финал Лиги Европы на то, что он уехал в США

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал, повлияло ли решение главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не выпустить его ни на минуту в финале Лиги Европы против «Байера» из Леверкузена на то, что игрок летом уехал из Бергамо в Атланту.