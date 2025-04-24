Новый глава САР призвал США снять санкции и напомнил о договоре с Россией

Временный президент Сирии Ахмед Аш-Шараа обратился к Вашингтону в интервью New York Times.Возглавляющий новые власти САР Ахмед Аш-Шараа призвал Вашингтон снять санкции с республики, напомнив, что они вводились против страны во время правления Башара Асада.