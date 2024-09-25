В Сети обсуждают развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Слухи о разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой ходят уже не первый месяц. То, что между супругами пробежала черная кошка, начинают говорить каждый раз, когда режиссер или его избранница появляются на публике в одиночестве, да еще и без обручального кольца.
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