Бронеавтомобиль 3-СТС «Ахмат» получил сразу две новые версии, разработанные с учётом эксплуатации в зоне СВО Российские военные в скором времени начнут получать новую версию бронеавтомобиля «Ахмат».
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Бронеавтомобиль 3-СТС «Ахмат» получил сразу две новые версии, разработанные с учётом эксплуатации в зоне СВО Российские военные в скором времени начнут получать новую версию бронеавтомобиля «Ахмат».
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