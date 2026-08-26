"У вас есть несколько месяцев": экс-министр обороны Украины признал, что страна катится к поражению

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, ещё недавно рапортовавший о мнимых успехах, неожиданно признал то, о чём в русских окопах знали давно: Украина медленно, но неотвратимо проигрывает конфликт.
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