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Царьград

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"У вас есть несколько месяцев": экс-министр обороны Украины признал, что страна катится к поражению

"У вас есть несколько месяцев": экс-министр обороны Украины признал, что страна катится к поражению

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, ещё недавно рапортовавший о мнимых успехах, неожиданно признал то, о чём в русских окопах знали давно: Украина медленно, но неотвратимо проигрывает конфликт.

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