Более 100 самостроев демонтировали на юго-западе Москвы в 2024 году

Госинспекция по недвижимости подвела итоги работы по освобождению общегородского пространства площадью свыше 23 тысяч квадратных метров от незаконных построек на территории Юго-Западного административного округа.
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