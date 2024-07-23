Звёздные жертвы фанатов

На что только не способны ревнивые мужчины, особенно те, кто не может получить желаемое.Фанат ведущей Ксении Бородиной был сильно расстроен её предстоящей свадьбой с Курбаном Омаровым – названивал ей и пытался отговорить от бракосочетания.