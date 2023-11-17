Зеленский наконец-то нашел повод сказать США «нет»

Юрий Золотарев

Да чё там "не время для выборов"? Скажи прямо: "Я ваш прызыдэнт!! И точка!! И никого не пущу на своё место!!". То бишь: прызыдэнт до конца моёй жизни. Пока не убьют... а убьют скоро!