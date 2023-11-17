@ Zuma\TASS Tекст: Дмитрий Бавырин Президент Украины Владимир Зеленский отказал американцам в том, о чем они его настойчиво упрашивали – в проведении в 2024 году очередных президентских выборов.
Зеленский наконец-то нашел повод сказать США «нет»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Да чё там "не время для выборов"? Скажи прямо: "Я ваш прызыдэнт!! И точка!! И никого не пущу на своё место!!". То бишь: прызыдэнт до конца моёй жизни. Пока не убьют... а убьют скоро!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии