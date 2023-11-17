БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленский наконец-то нашел повод сказать США «нет»

Зеленский наконец-то нашел повод сказать США «нет»

@ Zuma\TASS Tекст: Дмитрий Бавырин Президент Украины Владимир Зеленский отказал американцам в том, о чем они его настойчиво упрашивали – в проведении в 2024 году очередных президентских выборов.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Да чё там &quot;не время для выборов&quot;? Скажи прямо: &quot;Я  ваш прызыдэнт!! И точка!! И никого не пущу на своё место!!&quot;. То бишь: прызыдэнт до конца моёй жизни. Пока не убьют... а убьют скоро!
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