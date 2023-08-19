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Захарова: оскорбления Борреля в адрес РФ вызваны завистью и беспомощностью

Захарова: оскорбления Борреля в адрес РФ вызваны завистью и беспомощностью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля, который назвал Россию «экономическим карликом» и «заправкой, хозяин которой владеет атомной бомбой».

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