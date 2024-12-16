Сати Казанова оформила двойное гражданство для своего ребенка

Певица Сати Казанова поделилась радостной новостью о своем первом путешествии с дочкой. В октябре этого года экс-солистка группы «Фабрика» впервые стала мамой, родив долгожданную девочку от своего супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
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