Сати Казанова оформила двойное гражданство для своего ребенка

Певица Сати Казанова поделилась радостной новостью о своем первом путешествии с дочкой. В октябре этого года экс-солистка группы «Фабрика» впервые стала мамой, родив долгожданную девочку от своего супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.