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Мерц намерен убедить Трампа остановить торговую войну

Мерц намерен убедить Трампа остановить торговую войну

Отказать от повышенных таможенных пошлин в пользу свободной торговли собирается призвать новый канцлер Германии Фридрих Мерц, в ходе запланированного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, 8 мая сообщает телеканал Welt.

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