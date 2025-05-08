Мерц намерен убедить Трампа остановить торговую войну

Отказать от повышенных таможенных пошлин в пользу свободной торговли собирается призвать новый канцлер Германии Фридрих Мерц, в ходе запланированного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, 8 мая сообщает телеканал Welt.
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