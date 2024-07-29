Полиция выступила с важным обращением к мотоциклистам

В связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и мопедов в летний сезон года Генеральный инспекторат полиции рекомендует всем участникам дорожного движения, особенно мотоциклистам, проявлять максимальную осторожность.
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