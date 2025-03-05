Эксперт рассказал о способах организовать ремонт

Правильная организация процессов может сделать ремонт квартиры или дома гораздо легче. О том, как правильно его спланировать и каких ошибок стоит избегать, 5 марта «Известиям» рассказал Руслан Тихоненко, специалист по ремонту с сервиса «Профи.
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