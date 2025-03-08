Как отдыхали в СССР? Лечение в санатории, медицинские женские пляжи, профсоюзный лодочный отдых, походы в пещеры всем коллективом… Да уж, сейчас это кажется чем-то далеким и странным, но в годы СССР такой вид отдыха был вполне естественным и многие граждане не раз проводили свои отпуска именно таким способом.