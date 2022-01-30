Аргументы недели

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NYT: санкции США против России приведут к «финансовой панике» на мировом рынке

NYT: санкции США против России приведут к «финансовой панике» на мировом рынке

Введение новых антироссийских санкций, о работе над которыми накануне объявили Соединённые Штаты, может привести к разрушению мировой финансовой системы.

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