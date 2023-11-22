Вырастут ли цены на хлеб, рассказал губернатор Травников

Глава региона не исключает роста стоимости хлеба в связи с увеличением цен на зерно. В среду, 22 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира на ОТС ответил на вопрос о предполагаемом росте цен на хлеб.