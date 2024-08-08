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«Дочка» Центробанка закрыла предприятие по бронированию машин

«Дочка» Центробанка закрыла предприятие по бронированию машин

«Росинкас», дочернее предприятие Центробанка, являющееся одним из крупнейших перевозчиков наличных денег в стране, свернуло бизнес по бронированию машин, пишет РБК, отмечая, что ранее работа завода в Татарстане была приостановлена из-за отсутствия нужных деталей на фоне санкций.

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