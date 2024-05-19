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Ростов - Стамбул: запущено прямое автобусное сообщение

Ростов - Стамбул: запущено прямое автобусное сообщение

Российская компания "Донавто" запускает регулярное сообщение между Ростовом и Стамбулом Сегодня стало известно о начале нового регулярного рейса компании "Донавто", который будет связывать российский город Ростов с турецким Стамбулом.

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