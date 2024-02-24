В преддверии 23 февраля.

В Бобруйске завершился двухдневный ежегодный турнир по волейболу, посвящённый Дню защитника Отечества!Победителям стали:Среди газовиков производственного управления места распределились следующим образом!Игроки команд показали красивую, зрелищную игру.
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