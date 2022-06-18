Военное обозрение

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После украинской попытки восстановления работы Кременчугского НПЗ по нему был нанесён новый ракетный удар

После украинской попытки восстановления работы Кременчугского НПЗ по нему был нанесён новый ракетный удар

Украинская сторона предпринимала попытки восстановления производственной деятельности на одном из крупнейших своих нефтеперерабатывающих заводов – Кременчугском НПЗ.

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