Ничего катастрофического не произойдёт: Основатель «Азова*» предложил перемирие с Россией на любых условиях Ирэн Орлонская Андрей Билецкий, основатель батальона «Азов» и командир Третьей штурмовой бригады Вооружённых сил Украины, высказался за мирное урегулирование с Россией при любых условиях.