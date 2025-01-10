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Ничего катастрофического не произойдёт: Основатель «Азова*» предложил перемирие с Россией на любых условиях

Ничего катастрофического не произойдёт: Основатель «Азова*» предложил перемирие с Россией на любых условиях

Ничего катастрофического не произойдёт: Основатель «Азова*» предложил перемирие с Россией на любых условиях Ирэн Орлонская Андрей Билецкий, основатель батальона «Азов» и командир Третьей штурмовой бригады Вооружённых сил Украины, высказался за мирное урегулирование с Россией при любых условиях.

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N N
Ага! Мы помним бессметеое &quot;Обещайте всё! Вешать будем ПОТОМ! &quot;
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