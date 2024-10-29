Глава БАПОР назвал запрет работы агентства в Израиле коллективным наказанием

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини осудил принятое 28 октября решение израильского кнессета о запрете работы организации в Израиле.
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