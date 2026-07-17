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Александр Мостовой: «Когда Месси закончит играть – мы будем плакать! Он просто волтузит молодых звезд, которые стоят больше 100 млн. Гений на поле, гений вне поля, гений везде!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой осудил критику в адрес Лионеля Месси . Сборная Аргентины с Месси в составе вышла в финал чемпионата мира-2026, обыграв команду Англии в полуфинале (2:1).

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