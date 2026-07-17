Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой осудил критику в адрес Лионеля Месси . Сборная Аргентины с Месси в составе вышла в финал чемпионата мира-2026, обыграв команду Англии в полуфинале (2:1).
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