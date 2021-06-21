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Режим повышенной готовности продлят до 30 сентября в Новосибирской области

Режим повышенной готовности продлят до 30 сентября в Новосибирской области

Сегодня, в ходе оперативного совещания в правительстве, руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов выступил с предложением продлить режим повышенной готовности из-за роста количества заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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