The head of the IAEA, Rafael Grossi, showed the full extent of his resourcefulness, explaining to journalists the absence of complaints against Kiev, which regularly attacks the Zaporozhye nuclear power plant.
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