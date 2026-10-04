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The Eurasia Daily news agency

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Grossi explained the lack of IAEA pressure on Kiev due to the situation with the NPP

Grossi explained the lack of IAEA pressure on Kiev due to the situation with the NPP

The head of the IAEA, Rafael Grossi, showed the full extent of his resourcefulness, explaining to journalists the absence of complaints against Kiev, which regularly attacks the Zaporozhye nuclear power plant.

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